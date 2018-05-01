صور.. رئيس اليونان يزور الجمعية اليونانية بالإسكندرية خلال أسبوع الجاليات

صور.. رئيس اليونان يزور الجمعية اليونانية بالإسكندرية خلال أسبوع الجالياتالثلاثاء، 01 مايو 2018 02:04 م
رئيس اليونان ومدير الجمعية
إضافة تعليق
زار رئيس دولة اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، الجمعية اليونانية بالإسكندرية، والتى تأسست عام 1843، فى إطار انطلاق فعاليات أسبوع الجاليات "العودة إلى الجذور"، الذى انطلقت فهالياته أمس، بحضور رؤساء مصر وقبرص واليونان.
والتقى رئيس اليونان بعدد من الجالية اليونانية، يرافقه القيادات الدبلوماسية فى سفارة اليونان، و قنصل اليونان بالاسكندرية إيمانويل كاكابيلاكس، ورئيس الجمعية يوأنيس باباذوبولوس.
وتفقد رئيس اليونان الجميعة، ووقع فى سجل كبار الزوار، والتقى بالاطفال داخل الجمعية، والتقط معهم الصور التذكارية، كما تم إهداء رئيس اليونان درع الجمعية تكريما له.
ويتضمن أسبوع الجاليات، زيارة أعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية لبعض الأماكن السياحية بالإسكندرية، مثل مكتبة الإسكندرية، وقاعدة رأس التين البحرية، وبطريركية اليونان الأرثوذكس، والمربع اليونانى والمقابر اليونانية بمنطقة الشاطبي، ومتحف الإسكندرية القومي، وحدائق الشلالات، ومتحف كفافيس، ودير سانت سافا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالاضافة الى زيارة أعضاء هذه الجاليات إلى أماكن منازلهم ومدارسهم القديمة بالإسكندرية.
رئيس اليونان ومدير الجمعية
رئيس اليونان مع الشباب
التوقيع فى سجل الجمعية
الترحيب برئيس اليونان
رئيس الجمعية يستقبل الرئيس
اهداء درع الجمعية
إضافة تعليق
بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء
"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة