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الثلاثاء، 01 مايو 2018 02:54 م
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صور.. رئيس اليونان يزور الجمعية اليونانية بالإسكندرية خلال أسبوع الجاليات

الثلاثاء، 01 مايو 2018 02:04 م
صور.. رئيس اليونان يزور الجمعية اليونانية بالإسكندرية خلال أسبوع الجاليات رئيس اليونان ومدير الجمعية


الإسكندرية ــ جاكلين منير
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زار رئيس دولة اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، الجمعية اليونانية بالإسكندرية، والتى تأسست عام 1843، فى إطار انطلاق فعاليات أسبوع الجاليات "العودة إلى الجذور"، الذى انطلقت فهالياته أمس، بحضور رؤساء مصر وقبرص واليونان.
 
والتقى رئيس اليونان بعدد من الجالية اليونانية، يرافقه القيادات الدبلوماسية فى سفارة اليونان، و قنصل اليونان بالاسكندرية إيمانويل كاكابيلاكس، ورئيس الجمعية يوأنيس باباذوبولوس.
 
وتفقد رئيس اليونان الجميعة، ووقع فى سجل كبار الزوار، والتقى بالاطفال داخل الجمعية، والتقط معهم الصور التذكارية، كما تم إهداء رئيس اليونان درع الجمعية تكريما له.
 
ويتضمن أسبوع الجاليات، زيارة أعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية لبعض الأماكن السياحية بالإسكندرية، مثل مكتبة الإسكندرية، وقاعدة رأس التين البحرية، وبطريركية اليونان الأرثوذكس، والمربع اليونانى والمقابر اليونانية بمنطقة الشاطبي، ومتحف الإسكندرية القومي، وحدائق الشلالات، ومتحف كفافيس، ودير سانت سافا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالاضافة الى  زيارة أعضاء هذه الجاليات إلى أماكن منازلهم ومدارسهم القديمة بالإسكندرية.
 
رئيس اليونان و مدير الجمعية
رئيس اليونان ومدير الجمعية

رئيس اليونان مع الشباب
رئيس اليونان مع الشباب

التوقيع فى سجل الجمعية
التوقيع فى سجل الجمعية

الترحيب برئيس اليونان
الترحيب برئيس اليونان

رئيس الجمعية يستقبل الرئيس
رئيس الجمعية يستقبل الرئيس

اهداء درع الجمعية
اهداء درع الجمعية
 
 
 

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