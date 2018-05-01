صور.. تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسة بميت الوسطى بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

شيع المئات من أهالى قرية ميت الوسطى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم، الثلاثاء، جثمان الشهيد أمين شرطة "وليد محمد نور الدين" 35 سنة، من قوة قسم الجمالية بالقاهرة، والذى استشهد أثناء مأمورية للقبض على بعض الخارجين عن القانون.

وانطلقت الجنازة من مسجد عباد الرحمن بقرية ميت الوسطى، بحضور اللواء طارق المقدم مساعد مدير أمن المنوفية، والعميد سمير الجنزورى مأمور مركز الباجور، وقيادات وضباط مركز الباجور، وعدد من القيادات بالمركز، ومجلس مدينة الباجور تحت إشراف بسيونى عيد رئيس المركز والمدينة.

وردد المشاركين فى الجنازة العديد من الهتافات المطالبة بالقصاص لدماء الشهداء والقضاء على البؤر الإرهابية بالمناطق المختلفة مرددنى " لال اله الا الله الشهيد حبيب الله "، ياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"، " بالروح بالدم نفديك ياشهيد".

وقال أحمد محمد الأبيض أحد اقارب الشهيد، أن الشهيد متزوج ولدية ثلاثة من الاولاد، وكان دمث الخلق ويسعى دائما فى خدمة الجميع، وكان مشهود له بالكفاءة وحب الوطن، ومقداما دائما ولا يهاب الموت.



