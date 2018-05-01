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صور.. انطلاق قافلة "الإصحاح البيئى" بقرية رأس مسلة فى جنوب سيناء

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:18 ص
صور.. انطلاق قافلة "الإصحاح البيئى" بقرية رأس مسلة فى جنوب سيناء جانب من القافلة


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ، أن قافلة الإصحاح البيئي التابعة لجامعة قناة السويس انطلقت اليوم الثلاثاء في الوحدة الصحية بقرية رأس مسلة التابعة لمدينة رأس سدر.
 
وأضاف أبوهاشم في بيان له اليوم ، أن القافلة تضمنت تخصصات طبية مختلفة منها طب بيطري وإرشاد زراعي وصيدلة وتمريض تثقيف صحي وأسنان وباطنة وعظام وجلدية ومسالك وطب أسرة وجراحة ونساء وأنف وأذن ورمد مع إجراء الكشف وصرف العلاج بالمجان.
 
وأكد أنه تم تنظيم قافلة الإصحاح البيئي بالتعاون بين جامعة قناة السويس ومديرية الصحة بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة السويس واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
 
وقال وكيل صحة جنوب سيناء ، أن جميع مواطني القرية استفادوا من القافلة خلال تواجدها بالقرية.
 
1
 القافلة اثناء الكشف
2
القافلة اثناء الكشف

4

القافلة الطبية الاصحاح

 


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