صور.. اضبط مخالفة.. قفص فراخ لتغطية بيارة الصرف الصحى بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

اضطر أهالي مركز بلبيس في محافظة الشرقية، للاستعانة بقفص فراخ، لتغطية بيارة صرف صحي، تحسبا لوقوع أحد المارة بها.

وقال أيمن سالم أحد الأهالى، إن البيارة الكائنة فى ميدان الصبروت ناحية معهد فتيات الأزهرى، تشكل خطرا داهما على حياة الأهالى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لطلب غطاء بديل لما سرق، دون استجابة، مؤكدا أن الأهالى اضطروا لاستخدام قفص فراخ لتنبيه المارة بوجود بيارة صرف، ما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية بالشارع.