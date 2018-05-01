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صور.. إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمدينة طهطا فى سوهاج

الثلاثاء، 01 مايو 2018 09:41 ص
صور.. إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمدينة طهطا فى سوهاج جانب من حملة الإزالة


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملة مكبرة لإزالة 12 حالة تعد واقعة على الأراضى الزراعية بمساحة نصف فدان، وذلك يأتى فى إطار جهود المحافظة والدولة فى القضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزارعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع المخالفين.

وأوضح عدلى أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية قرية القبيصات، بالاشتراك مع حماية الأراضى بإدارة  طهطا الزراعية والقوات الأمنية من مركز شرطة طهطا وقوات أمن الشمال، حيث تم إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 12 قيراط و18 سهم عبارة عن مبانى بلوك أبيض، وجارى المتابعة المستمرة للحملات.

ازالات مركز طهطا (1)
 

 

ازالات مركز طهطا (2)
 

 

ازالات مركز طهطا (3)
 

 

ازالات مركز طهطا (4)-1
 

 

ازالات مركز طهطا (5)-1
 

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