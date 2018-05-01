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صحيفة سعودية: واشنطن تعتبر أمن المملكة ودول المنطقة أولوية أمريكية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 09:18 ص
صحيفة سعودية: واشنطن تعتبر أمن المملكة ودول المنطقة أولوية أمريكية الملك سلمان والرئيس الأمريكى دونالد ترامب


الرياض (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن ما صرح به وزير الخارجية الأمريكى أثناء المؤتمر الصحفى المشترك بينه وبين نظيره السعودى حيال أمن السعودية، يؤكد الدور الذى تضطلع به واشنطن لضمان أمن واستقرار دول المنطقة وعلى رأسها المملكة.

وقالت الصحيفة - فى افتتاحيتها بعددها الصادر اليوم والتى جاءت بعنوان ( أمن المملكة أولوية أمريكية ): "ما صرح به وزير الخارجية الأمريكى أثناء المؤتمر الصحفى المشترك بينه وبين نظيره السعودى حيال أمن المملكة واعتباره من أولويات واشنطن، يؤكد من جديد على الدور الذى تضطلع به واشنطن لضمان أمن واستقرار وسيادة دول المنطقة، وعلى رأسها المملكة، بحكم ما يربط البلدين الصديقين من علاقات متميزة ومتجذرة من جانب وبحكم اهتمام واشنطن بدعم السلام فى المنطقة وإبعاد دولها عن الأخطار التى تهددها من جانب آخر".

وأضافت الصحيفة " إن هذا التصريح يرتبط فى واقع الأمر بما تشهده دول المنطقة من تهديدات إيرانية سافرة لأمنها، فقد دأب النظام الإيرانى على التدخل فى الشئون الداخلية لبعض دول المنطقة ما أدى إلى مؤشرات واضحة تزعزع استقرار تلك الدول كما هو الحال فى القطر السوري، فالتدخل الإيرانى فى شأنه أدى إلى إطالة أمد الحرب فيه وأدى إلى تدخل تنظيمات إرهابية أخرى فى شأنه لتعيث فيه خرابا وفسادا وتدميرا".

وتابعت الصحيفة قائلة " وكما هو الحال فى سوريا فإن تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بالصواريخ البالستية من قبل إيران أدى هو الآخر إلى زعزعة استقرار المنطقة، حيث ما فتئت تلك العصابات الإجرامية تطلقها على مدن المملكة ومقدسات المسلمين، فالنظام الإيرانى يشكل خطرا محدقا بدول المنطقة سواء من خلال تدخلاته السافرة فى شئونها أو تزويد أذنابه فى اليمن وغيرها بالأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية لتحويل المنطقة الى صفيح ساخن يغلى بالتوتر والأزمات والحروب".

 


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