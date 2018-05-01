سكرتير مساعد المنوفية يجتمع برؤساء الوحدات المحلية لمناقشة المشروعات الجارية







المنوفية - محمد فتحى

فى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بضرورة متابعة المشروعات الجارى تنفيذها، عقد اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، اجتماعًا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق دائرة المحافظة والعضو المفوض لشركة صيانة الاليات بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

مناقشة كافة أعمال الوحدات المحلية والمشروعات الجارى تنفيذها ومعوقات التنفيذ والمشروعات التى تم الانتهاء منها، وآليات العمل فى منظومة النظافة والتجميل، وذلك فى إطار حرص الجهاز التنفيذى للمحافظة بسرعة تلافى المعوقات ودفع معدلات الإنجاز .

كما ناقش السكرتير العام المساعد أعمال الحصر لأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها وحالات الإزالة والتقنين (مبانى – زراعة)، وإجمالى المبالغ المحصلة منها، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين جميع الإدارات المعنية بعملية الحصر وتحديث واستيفاء النماذج الخاصة بذلك الشأن، ومتابعة البيانات الخاصة بالحملات الميكانيكية والحالة الفنية التى عليها وبحث معوقات التشغيل والإصلاح وطرق تلافيها .

وخلال الاجتماع وجه السكرتير العام المساعد رؤساء المدن والمراكز بإيجاد حلول فعالة للمشكلات التى قد تعوق الحالة المرورية واقتراح حلول لها للقضاء على أية تكدسات مرورية ورفع إشغالات الطرق بما يساعد على إحداث سيولة مرورية خاصة وقت الذروة.