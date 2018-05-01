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رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية لمواجهة العاصفة التراببة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:50 ص
رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية لمواجهة العاصفة التراببة عاصفة ترابية-أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
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أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، أنه أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة لرفع درجة الإستعداد القصوي لمواجهة العاصفة الترابية .

وأضاف السكرتير العام فى بيان له ، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لوضع خطة لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة المحتمل سقوطها علي المحافظة من خلال توفير كافة المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم إنسدادها بالإضافة إلي توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع أو إعاقة الحالة المرورية ، فضلا عن التنسيق مع شركة الكهرباء لصيانة الوصلات الكهربائية التي قد تشكل خطورة علي المواطنين وكذا مجابهة أي أعطال تنتج عن هطول الأمطار الغزيرة والسيول .

وأشار السكرتير العام إلي  تفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بكافة قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لإستقبال شكاوي وبلاغات المواطنين علي مدار 24 ساعة والعمل علي حلها في أسرع وقت.

وشدد مختار علي ضرورة تحلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد للتدارك أي حالات طارئة والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات الطارئة .

 


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