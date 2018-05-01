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رئيس مياه الأقصر يعلن تجهيز إدارة الأزمات لاحتمالية السيول والأمطار

الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:00 ص
رئيس مياه الأقصر يعلن تجهيز إدارة الأزمات لاحتمالية السيول والأمطار امطار غزيرة - أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن اتخاذ حزمة من الاجراءات الاحتياطية المناسبة للتغيرات المناخية التى حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تم التأكيد على جاهزية كل من وحدة ادارة الأزمات، وغرفة عمليات الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة عمل وحدة اللاسلكى بها، والتأكد من جاهزية الاستعدادات الأمنية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع محطات الصرف الصحى، والتأكد من كفاءة التشغيل لجميع محطات الرفع داخل محافظة الأقصر مع متابعة عمل التفريغ المستمر للبيارات، والتأكد من عمل واستجابة مولدات الطوارئ للمحطات فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.

فيما قال وليد الإدفاوى مسئول التوعية بالشركة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكد من جاهزية سيارات الكسح وسيارات الشفط وسيارات النافورى واتخاذ وضع الاستعداد لهما، والمرور على شبكات الصرف الصحى للتأكد من جاهزيتها وعملها بشكل سليم، والتأكد من جاهزية سيارات مياه الشرب فى حالة انقطاع المياه عن أى منطقة.

وفى السياق نفسه، قامت إدارة الأزمات بالشركة بوضع المعدات الميكانيكية فى حالة الاستعداد الكامل، كما أهابت الشركة بالسادة المواطنين التواصل فى حالات الطوارئ مع غرفة عمليات الخط الساخن على أرقام 125 - 0952282406 - 01147999752.

 


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