رئيس مدينة أشمون يعطى إشارة البدء فى تصنيع الإنترلوك لتطوير الشوراع والميادين







المنوفية – محمود شاكر

أجرى المهندس عبدالحكيم الزفزافي رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية لقسم تحسين البيئة وورشة تصنيع البلاط والانترلوك، لمتابعة سير وانتظام العمل وفى إطار العمل على توفير الأدوات اللازمة لتطوير الشوارع بالمدينة .

وأكد الزفزافى فى بيان له، أنه أعطي الإشارة للبدء فى تصنيع بلاط الإنترلوك لتخطيط الشوارع ذات الطابع التجاري بالمدينة والتي تحتاج إلى بلاط لاستكمال الشكل الجمالي بها، حيث سيتم بدء العمل بشارع الجلاء وتتوالى الأعمال بباقي الشوارع .

وأشار الزفزافى ، إلى إبداء شباب أشمون رغبتهم في المشاركة وتوفير مواد التصنيع بالجهود الذاتية وبالفعل تم بدء العمل بالتصنيع بورشة الانترلوك بقسم تحسين البيئة بالمجلس .

وأكد الزفزافى على إستمرار العمل صباحا ومساءا لتوفير الوقت وإنجاز الأعمال المطلوبة ، ولتقديم خدمة متميزة تليق بأهالي أشمون ومن أجل التطوير الكامل للشوارع والميادين .