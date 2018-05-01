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رئيس مدينة أرمنت: السيطرة على 4 حرائق دون خسائر فى الأرواح

الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:27 م
رئيس مدينة أرمنت: السيطرة على 4 حرائق دون خسائر فى الأرواح جانب من سقوط شجرة نخيل بالطريق في ارمنت


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى بالمركز وجميع القرى الواقعة فى نطاقه والإدارات الخدمية، مضيفًا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى دعمت المركز بسيارات كسح  وشفط المياه، وعدد من  اللوادر بالإضافة لسيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة، مؤكدًا تواجد جميع القيادات بالمركز والقرى  تحسبًا لأى ظرف طارئ.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على 4 حرائق، دون وجود خسائر فى الأرواح، وذلك إثر هبوب رياح عاصفة محملة بالأتربة على المحافظة على خلفية التحذيرات التى أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود تغيرات مناخية، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة عمل غرفة عمليات فى مراكز ومدن محافظة الأقصر، لمواجهة أي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وأكد أنه تابع من غرفة عمليات المركز، أعمال إطفاء الحرائق مع رؤساء القرى المرافقين للحماية المدنية  وأن الحرائق التى تمت السيطرة عليها دون وجود خسائر بشرية، فى قرى السلام والرزيقات بحرى والمحاميد والرزيقات قبلى، وأنها كانت فى الأشجار والنخيل ولم تصل إلى المنازل أو الأهالى،  كما تابع رئيس مركز أرمنت أعمال رفع نخلة سقطت من شدة من الرياح على أحد أعمدة الكهرباء، وتم إنزالها دون وقوع خسائر، وتم سحبها بعيدًا عن طريق أرمنت إسنا إلى أحد الطرق الفرعية.


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