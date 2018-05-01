جامعة الإسكندرية تفتتح ملتقى سوق العمل الهندسى الـ18







الإسكندرية-هناء أبو العز

افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد العزيز قنصوه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، "ملتقى سوق العمل الهندسي الـ 18" بمشاركة 34 شركة ومؤسسة تعمل فى شتى التخصصات والمجالات الهندسية .

وأكد الدكتور هشام جابر فى كلمته ، أن الملتقى يهدف الى تحقيق مزيد من التكامل بين الصناعة والدراسة الأكاديمية بالكلية، بالإضافة لتوفير فرص عمل للطلاب والخريجين من خلال الشركات المشاركة، وأثراء سوق العمل بالكفاءات العلمية التى يحتاجها، وأيضا إطلاع ممثلى الشركات على تطور النظام الدراسي بجامعة الإسكندرية، وإنجازات طلاب الكلية فى مختلف المجالات على الصعيد الاقليمى والعالمى، كما أشار ان الكلية سباقة فى مجال تنظيم أسوق العمل، وأن جامعة الإسكندرية بصدد تفعيل مركز التطوير الوظيفى، وريادة الأعمال بالجامعة "سي .دى.سي.أي" ليقوم بتدريب الطلاب، كما أعلن سيادته على وجود مشروع لإضافة مقرر ريادة الأعمال، والتفكير النقدى بجميع الكليات ليصبح متطلب جامعة يلزم دراسته قبل التخرج.

جدير بالذكر، أن كلية الهندسة تحرص على إقامة الملتقى من 18 عام لما له أهمية للطلاب لمعرفة متطلبات سوق العمل والخريجين، من توفير فرص عمل مناسبة والشركات والكلية بإتاحة فرص مناسبة للتدريب.

وشارك فى اللقاء هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور مجدى عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة لطلاب الفرق المختلفة والخريجين .