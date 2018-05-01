جامعة أسوان تشارك بالملتقى التعليمى فى المغرب

جامعة أسوان تشارك بالملتقى التعليمى فى المغربالثلاثاء، 01 مايو 2018 12:43 م
جانب من الملتقى
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شاركت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، في المعرض التعليمي وملتقى الجامعات بالدار البيضاء، تحت رعاية الملك محمد السادس، ملك المغرب، وإشراف المركز الاسلامى للتنمية والتجارة ووزارة التعليم العالى، بمشاركة 300 عارض من دول العالم المختلفة.
وتعد تلك هى المشاركة الأولى فى المعرض الدولي، لمنظمة المركز الاسلامى للتنمية والتجارة بدولة المغرب مدينة الدار البيضاء، تحت شعار ملتقى الطالب للتكوين والالتحاق والتشغيل بمشاركة 56 دولة إسلامية وعربية وأوربية وأسيوية وإفريقية، لعرض برامج الجامعات والمنظمات الحكومية والخاصة للدول المشاركة، وافتتح المعرض قيادات التعليم العالى والسفراء بالمغرب.
وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في بيان صحفي ، أن جامعة أسوان تشارك في الملتقيات الدولية والمعارض التعليمية بمختلف دول القارة الإفريقية والقارة الآسيوية ، وذلك لفتح قنوات إتصال جديدة لجامعة أسوان مع الجامعات الأخرى والعمل علي الانطلاق بجامعة أسوان من المحلية الي العالمية.
وأضاف الدكتور أحمد غلاب ، أن المشاركة في مثل هذه المعارض التعليمية لجامعة أسوان تهدف الي التعريف ببرامج الجامعة التعليمة لاستقطاب المزيد من الطلاب الوافدين في مختلف تخصصات الجامعة والتي وصل عدد كلياتها إلى 19 كلية ومعهد
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