توفير 650 فرصة عمل فى قطاع صناعة النسيج بالمنيا







كتب فريق المحافظات

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة المنيا ، عن توافر 650 فرصة عمل من مؤسسة مصر الخير لشباب المحافظة للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، وذلك للعمل بشركة ارض الخير لتنمية وتطوير صناعة النسيج بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمجلس إدارة الجهاز برئاسة عصام البديوي المحافظ ، وبحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد.

وتتضمن الشروط المطلوبة "بنات –عاملات" من سن 18 الى 30سنة ، وأن تكون بدون خبرة من 18-25 سنة – خبرة حتى 30 سنة ، على أن يتم عمل المقابلات الشخصية بمقر المؤسسة داخل الشركة بعنوان المنيا الجديدة – المنطقة الصناعية – القطاع الصناعي الثاني –قطاع المنسوجات – بلوك ج شركة أرض الخير لتنمية وتطوير صناعة النسيج.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة دراسة احتياجات سوق العمل الفعلي من توفير فرص عمل ودورات تدريبية واستمرار التواصل مع الشركات والمصانع داخل وخارج المحافظة للحصول علي فرص عمل لائقة لشباب الخريجين.

وكلف إدارة الشئون القانونية بتشكيل لجنة تتكون من مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، ومدير مركز المعلومات، وممثل من القوي العاملة، ومدير جهاز تشغيل شباب الخريجين، وذلك لحصر احتياجات المصانع بالمنطقة الصناعية وبكافة الجهات شهرياً من العمالة، وكذلك حصر احتياجاتها المستقبلية حتى يمكن التنسيق مع كافة الجهات التدريبية "القوي العاملة - الشباب والرياضة- مراكز التدريب علي أعمال التشييد والبناء"، وذلك في الاتجاه التي تحتاجه تلك المصانع .

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بقطاع الشباب والخريجين، إذ يأتي في مقدمة الأولويات وعلى رأس أجندة العمل، مشيرًا إلى أن فرص التدريب التي يوفرها الجهاز تساعد في دمج الشباب بسوق العمل واكتساب مهارات وخبرات جديدة لفتح المجال أمام الشباب لأكثر من فرصة عمل.