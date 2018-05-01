توريد 105 ألف طن و643 كيلو قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

توريد 105 ألف طن و643 كيلو قمح بشون وصوامع كفر الشيخالثلاثاء، 01 مايو 2018 03:05 م
صومعة قمح -أرشيفية
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية ، أن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي ، 105 ألف طن ، و643 كيلو قمح .
وأضاف الهابط ، في بيان له ، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 25 منفذ استلام ما بين شونه وصومعه ومركز تجميع .
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