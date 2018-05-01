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الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:34 م
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توريد 105 ألف طن و643 كيلو قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:05 م
توريد 105 ألف طن و643 كيلو قمح بشون وصوامع كفر الشيخ صومعة قمح -أرشيفية


كفر الشيخ -محمد سليمان
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية ، أن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي ، 105 ألف طن ، و643 كيلو قمح .

وأضاف الهابط ، في بيان له ، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 25 منفذ استلام ما بين شونه وصومعه ومركز تجميع .
 
 

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