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الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:36 م
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تشكيل لجنة لمناقشة مشروعات الصرف الصحى فى كفر البطيخ بدمياط

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:35 م
تشكيل لجنة لمناقشة مشروعات الصرف الصحى فى كفر البطيخ بدمياط جانب من الاجتماع


دمياط معتز الشربينى
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عقد  الدكتور محمود المرسي  رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط ، اجتماعا موسعا بناءا على طلب المهندس محمد الحصى عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الإسكان بالبرلمان ونواب رئيس المركز لمناقشة مشروعات الصرف الصحي.

حضر الإجتماع المهندس محمد البدراوى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، والمهندس علاء العدوى مدير إدارة التخطيط بالجهاز والمهندس عصام فوده مدير الإدارة الهندسية ، والمهندسة هبة عبد اللطيف مدير التنظيم والمهندسة أماني فرح والمهندس حسن عمارة مدير المشروعات ، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز كفر البطيخ.

وأشار بيان إلى أنه تم خلال الإجتماع مناقشة جميع المشاكل ومعوقات التنفيذ ببعض المواقع المقترحة لخدمة الصرف الصحي على مستوى المركز والوحدات التابعة له ، وخلال الاجتماع تم التأكيد على إدراج محطتي رفع صرف صحى أم الرضا 1،ومحطة رفع صرف صحي أم الرضا 2 شاملا شبكة الانحدارات وخطوط الطردضمن البرتوكول الموقع بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وبين وزارة الإنتاج الحربي "شركة قها للصناعات الكيماوية" ، كأول قرية يتم بها انشاء محطتي رفع بهذا الحجم والتكلفة والاعتمادات المالية في وقت واحد.

واشار البيان إلى أنه  تم توفير الإعتمادات المالية للمشروعين وتضمن البرتوكول انتهاء المشروعين بالكامل خلال 15 شهر ، حيث تجرى حاليا أعمال التصميمات للمحطات ومناسيب شبكة الانحدارات بالشوارع وكذا خطوط الطرد ويبدأ التنفيذ الفعلي وأعمال الحفر والإنشاءات خلال أيام فور الإنتهاء من التصميمات.

 

 
 
 

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