تشكيل لجنة لمراجعة احتياجات كليات جامعة بنها من أعضاء هيئة التدريس







القليوبية نيفين طه

قرر الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، تشكيل لجنة لمراجعة احتياجات كليات الجامعة الخمسة عشرة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتم تشكيل اللجنة من الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة والدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق والدكتور جمال سوسة القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية والدكتور سعد محمود سعد مدير مركز الجودة بالجامعة والدكتور عزت الخياط مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة والدكتور عبد القادر عبدالكريم منسق عام الجودة الادارية بالجامعة والدكتور جمال عبدالعزيز مدير التخطيط الاستراتيجى بالجامعة.

وطالب القاضى من اللجنة مراجعة احتياجات الاقسام العلمية فى جميع الكليات وفقا للمعايير التى حددتها هيئة الجودة والاعتماد وفى مقدمتها نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، وكذلك توفر المنشآت والأجهزة وقاعات المحاضرات فى كل كلية، وكذلك مراجعة الموارد الذاتية لكل كلية من كليات الجامعة والإمكانات المتاحة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية.

كما طالب القاضى بالعمل فور إعلان تشكيل اللجنة حتى تستطيع الجامعة استكمال هياكلها الأكاديمية باعتبارها مطلبا ملحا لضمان جودة العملية التعليمية والبحث العلمى فى أى جامعة.

وقال القاضى إن جامعة بنها حريصة على أن يتم استكمال النقص فى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك لتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية تحقق رضا طلابها وتقدم خريجا حصل على علم جيد وتسعد به أسرته ويسعد به مجتمعه ولا يعانى البطالة لأن ما درسه فى الجامعة يتوافق مع متطلبات سوق العمل سواء كان داخليا أو خارجيا.

جاء ذلك عقب استعراض مجلس الجامعة فى اجتماعه برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى للتقارير المقدمة من الكليات عن الهياكل الأكاديمية بها، والتى تلزم الكليات التى تعانى نقصا فى أعضاء هيئة التدريس والتى لا تكتمل بها هياكلها الأكاديمية، باستكمالها كأحد متطلبات حصول هذه الكليات على الاعتماد والجودة.