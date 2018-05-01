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ترامب من البيت الابيض: ربما أزور القدس هذا الشهر.. صور

الثلاثاء، 01 مايو 2018 08:10 م
ترامب من البيت الابيض: ربما أزور القدس هذا الشهر.. صور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه ربما يذهب إلى القدس التى ستنقل الولايات المتحدة سفارتها إليها من تل أبيب هذا الشهر وذلك بعدما حاد عن نهج القوى العالمية واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات فى البيت الأبيض.

ومن المتوقع افتتاح السفارة فى 14 مايو فى موقع مؤقت بينما يجرى بناء موقع دائم.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أبلغ فى وقت سابق قناة فوكس نيوز فى مقابلة أنه يود أن يزور ترامب المدينة.

كما أشار ترامب الشهر الماضى إلى أنه قد يحضر افتتاح السفارة، وهو ما أغضب العرب لكنه عزز صلته بنتنياهو.

وقال نتنياهو لفوكس نيوز "نود أن يكون هنا. إنه قراره. لديه دعوة مفتوحة".

وأغضب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، وأطلق شرارة انتقادات لواشنطن فى أنحاء العالم.

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 

ترامب داخل البيت الأبيض
ترامب داخل البيت الأبيض

 

ترامب
ترامب

 

حديث للرئيس الأمريكى دونالد ترامب
حديث للرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 


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القدس

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إسرائيل




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