تحرير 1516 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة برئاسة العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1516 مخالفة مرورية متنوعة و شملت389 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و41 مخالفة إزالة ملصقات و77 مخالفة انتظار خاطئ وحجز17 سيارة و176 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو64 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 47 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 65 رخصة لمخالفة البيئة و 112 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 54رخصة لمخالفة خط السير و52 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و49 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 124 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 81 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 61مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و53 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و55 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.