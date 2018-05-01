انتهاء الاستعدادات لاستقبال ثالث قافلة تعليمية لطلبة الثانوية بشمال سيناء







شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من استعداداتها لاستقبال ثالث قافلة تعليمية لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، من المقرر وصول القافلة الأربعاء لتباشر استقبال الطلبة فى مدرجات جامعة العريش.

وأشارت أنه فى هذا السياق تم التنسيق مع المحافظة لتسيير حافلات نقل للطلبة من مناطق العريش لتوصيلهم لمقر جامعة العريش للمشاركة فى الحضور.

وأكدت أن القافلة الثالثة سبقها قافلة لطلبة مناطق العريش والشيخ زويد ورفح، وقافلة لطلبة مركز بئر العبد، وهذه المرة تعود للعريش لاستئناف شرح المراجعات النهائية.

وقالت إن القافلة يتم تسييرها من وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، وتضم نخبة من خبراء مقدمى البرامج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، ويتم توفير كافة التجهيزات لنجاحها، ويشارك فى الحضور كافة المعلمين والموجهين بالمديرية لتعظيم الاستفادة واكتساب الخبرة.

وأعربت ليلى عن شكرها باسم أهالى وطلبة وشمال سيناء لوزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة على هذه القوافل التى أتت بثمارها على الطلبة ومستوى تحصيلهم الدراسى نظرا لما تشهده المحافظة من أحداث أوقفت الدراسة فيها، وحضور القوافل عوض جانب مهم من الفاقد الدراسى لدى الطلبة.