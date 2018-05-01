انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية الطارئة







البحر الاحمر عماد عرفه

أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ، رفع درجة الاستعداد بموانى البحر الأحمر وتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسى بالهيئة والمراكز الفرعية بالموانئ التابعة لمتابعة الخريطة المناخية والجومائية مع الهيئة العامة للارصاد الجوية والابلاغ الفورى عن أى أحداث طارئة لمركز ‘إدارة الأزمات بوزارة النقل لسرعة حشد الجهود والتنسيق مع الوزارات المختلفة والمحافظات المعنية للمعاونة فى إدارة الازمة وتقليل المخاطر الناجمة عنها .

وأكد يوسف على انتظام الحركة الملاحية بموانى البحر الأحمر بالثلاث محافظات" السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء" واستمرار أعمال الشحن و التفريغ وكافة الأنشطة البحرية بالموانئ التابعة وإنه فى حالة التنبوء بحدوث أى تقلبات مناخية يتم الاغلاق الفورى للموانئ ووقف الأنشطة البحرية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة الأرواح .

كما أصدر اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية .

وفى ذات السياق ، قال ملاك يوسف إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة مسرة وعلى متنها 791 راكب و شاحنة بضائع و49 شاحنة عفش ركاب و31 سيارة ، بينما تغادر ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 232 راكب و208 شاحنة و7 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة محبة وعلى متنها 966 معتمر متجهة الى ميناء ينبع والسفينتين عمان والحرية 2 وعلى متنهم 543 راكب و37 شاحنة بضائع و5 شاحنة عفش ركاب وغادرت السفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهم 62 راكب و76 شاحنة و5 سيارة .

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1265 راكب منهم 189 معتمر وتداول 132 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم وعلى متنها 841 راكب منهم 189 معتمر و4 باص عمرة و14 براد و8 تريلا و6 سيارة ، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 44 راكب و21 تريلا و19 براد .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم وعلى متنها 314 راكب و27 براد و20 تريلا ، فيما غادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 66 راكب و8 براد و15 تريلا .