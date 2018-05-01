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الرئيس اللبنانى يؤكد حرصه على دعم تحويل اقتصاد بلاده إلى منتج

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:23 م
الرئيس اللبنانى يؤكد حرصه على دعم تحويل اقتصاد بلاده إلى منتج الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون


بيروت (أ ش أ)
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أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون حرصه على دعم تحويل الاقتصاد اللبنانى إلى اقتصاد مُنتج وتعزيز الإنماء المتوازن لخلق المزيد من فرص العمل وخصوصا للشباب.

واعتبر عون -فى كلمة وجهها اليوم الثلاثاء للعمال فى عيدهم- أن هذه المناسبة هى فرصة لتوجيه كلمة تقدير لهذه الشريحة فى مجتمعنا التى تسهم بجدارة فى إدارة عجلة الاقتصاد والإنتاج برغم كل الصعوبات التى تواجهها، وعلى رأسها خطر البطالة المتفشية فى لبنان بصورة لم نشهد لها مثيلًا فى السابق.

وأكد أنه لن يدخر جهدًا لتعزيز أوضاع العمال والحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من منافسة اليد الأجنبية التى باتت تؤثر بشكل سلبى على أمانهم الاجتماعى الذى يعتبر خطًا أحمر بالنسبة إليهم.

ودعا عون العمال إلى الإقبال على كل مجالات العمل وخاصة الحرفية منها التى تزخر بالكثير من الإمكانات والفرص التى لا يجب أن تضيع على اللبنانيين فيستفيد منها سواهم.

 


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