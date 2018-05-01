video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة السعودية تأمر بتسليم 25 مدرسة للقطاع الخاص فى إطار إصلاحات اقتصادية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:08 م
الحكومة السعودية تأمر بتسليم 25 مدرسة للقطاع الخاص فى إطار إصلاحات اقتصادية الملك سلمان بن عبدالعزيز


الرياض (رويترز)
إضافة تعليق

أمرت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء، بتسليم 25 مدرسة حكومية إلى شركات من القطاع الخاص لتتولى تشغيلها بدلا من الدولة، وذلك فى إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

وكانت الرياض أعلنت الأسبوع الماضى أنها تهدف لجنى إيرادات حكومية غير نفطية تتراوح بين 35 مليارا و40 مليار ريال (ما بين 9 مليارات و11 مليار دولار) من عمليات الخصخصة بحلول عام 2020، وقال مسؤول يشرف على تلك العملية لرويترز إن بعضا من أولى الصفقات سيشمل مبانى المدارس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية أن مجلس الوزراء كلف اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم بمهمة تنفيذ مبادرة "المدارس المستقلة"، دون ذكر تفاصيل.

وتأتى المبادرة فى إطار خطط إصلاح وزارة التعليم بموجب رؤية المملكة 2030، وهى برنامج واسع النطاق يقوده ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لإصلاح اقتصاد المملكة أكبر مصدر للنفط فى العالم.

وأعلنت الوزارة فى يناير عن مناقصة لامتياز طويل الأجل لتصميم وبناء وتمويل وصيانة منشآت 60 مدرسة فى جدة ومكة، من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية.

وفى الماضي، كانت الحكومة تشيد مثل هذه البنى التحتية من أموالها فحسب، لكن هبوط أسعار النفط العالمية فى 2014 ضغط بشدة على المالية العامة للدولة، مما دفع السلطات للسعى وراء مشاركة مستثمرى القطاع الخاص.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسكان السعودية: رسوم إجبارية على الممتنعين عن تسجيل الأراضي البيضاء

السعوديه

اخبار السعوديه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الحكومه السعوديه




لا تفوتك
اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة