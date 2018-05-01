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الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة في جبهة علب بصعدة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:25 م
الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة في جبهة علب بصعدة الجيش اليمنى ـ أرشيفية


كتبت: إيمان حنا
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حررت قوات الجيش الوطنى اليمنى مواقع جديدة، بعد مواجهات عنيفة خاضها الجيش مع الميليشيا الانقلابية، فى جبهة علب بمحافظة صعدة، مكبدين الميليشيا خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.

وأفاد مصدر عسكرى فى تصريحات صحفية بأن أبطال الجيش الوطنى فى اللواء الخامس حرس حدود، تمكنوا من تحرير مواقع إستراتيجية "سائلة مقيرع، والميمنة، وضهر البركان، الميسرة، ومشروع الماء، والفريض، ومقيرع، وتبة القناص" وأسفرت المواجهات عن مقتل العديد من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، وفرار بقية العناصر مخلفين وراءهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.

وبحسب المصدر فإن المواجهات ما زالت مستمرة فى ظل تقدم الجيش الوطنى فى الجبهة وانهيار معنويات الميليشيا الانقلابية.

ويواصل الجيش الوطنى تقدمه فى محافظة صعدة، فى خمس جبهات، ضمن عملية عسكرية التى يسعى الجيش الوطنى لتحقيقها، والمتمثلة فى الوصول إلى معقل زعيم المليشيا الانقلابية فى كهوف مران.

 


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