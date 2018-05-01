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الثلاثاء، 01 مايو 2018 01:32 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة فى صعدة ويكبد الحوثيين خسائر فادحة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:35 ص
الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة فى صعدة ويكبد الحوثيين خسائر فادحة الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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حررت قوات الجيش اليمنى مواقع جديدة، فى جبهة علب بمحافظة صعدة شمال اليمن، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية الانقلابية التى تكبدين خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الوطنى فى اللواء الخامس حرس حدود تمكنوا الليلة الماضية من تحرير مواقع استراتيجية وهى "سائلة مقيرع، والميمنة، وضهر البركان، الميسرة، ومشروع الماء، والفريض، ومقيرع، وتبة القناص"، وأضاف الموقع أن المواجهات أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الميليشيا الانقلابية وجرح آخرين، وفرار بقية العناصر مخلفين ورائهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، مبينا أن المواجهات ما زالت مستمرة فى ظل تقدم الجيش الوطنى فى الجبهة وانهيار معنويات الميليشيا الانقلابية.

وعلى صعيد آخر، أحبطت قوات الجيش اليمنية، اليوم الثلاثاء، محاولة قيام مليشيات الحوثى باستحداث مواقع جديدة لها فى مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، وأفاد موقع (سبتمبر نت)، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن المليشيا الحوثية شنت هجوما على مواقع الجيش اليمنى فى جبل نوفان الاستراتيجى وفى منطقة الجسمية بمديرية القريشية فى محافظة البيضاء بغية التمركز فى مواقع قريبة من مواقع الجيش، وأضاف الموقع أن مواجهات عنيفة اندلعت أثناء تلك المحاولة، الأمر الذى تسبب فى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى فى صفوف المليشيا الحوثية.


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