الجيش اليمنى يبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير "البرح" غربى تعز

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بدأ الجيش اليمنى عملية عسكرية واسعة اليوم الثلاثاء لتحرير منطقة البرح غربى محافظة تعز من سيطرة المليشيات الحوثية، عقب هجوم جوى كثيف استهداف مواقع الحوثيين فى المنطقة .

وقال مصدر عسكرى - حسبما أفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) - إن هجوم الجيش على مواقع المليشيات الحوثية فى منطقة البرح جاء كهجوم مضاد لمحاولة تقدمها باتجاه شمال معسكر خالد بن الوليد، الذى تمكن الجيش من إحباطه، لتبدأ عقبه عمليات اقتحام الجيش اليمنى من الاتجاه الشمالى لمعسكر خالد لمنطقة البرح.



وأضاف المصدر أن الجيش كبد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة خلال الهجوم، كما استطاعت مقاتلات التحالف تدمير دبابة ومنصة إطلاق صواريخ وخمسة أطقم عسكرية للحوثيين.



وتابع المصدر أن الجيش حرر خلال العملية التى لا تزال مستمرة مناطق "القفاصة" و"التبة السوداء" و"الخزان الأبيض"، وأن التقدم مستمر وسط انهيارات كبيرة فى صفوف الحوثيين.

وتعتبر منطقة البرح بوابة العمل العسكرى باتجاه مدينة تعز من المحور الغربى، وتحريرها سيقطع خطوط إمداد الحوثيين بين البرح ومقبنة، كما ستمكن الجيش من الالتفاف والإحاطة بمديرتى "مقبنة" و"جبل حبشى".