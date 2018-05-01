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التحالف العربى يشن 20 غارة جوية على مواقع الحوثيين فى صعدة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:53 ص
التحالف العربى يشن 20 غارة جوية على مواقع الحوثيين فى صعدة قصف فى اليمن - أرشيفية


أ ش أ
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شن طيران التحالف العربى، أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات الحوثيين فى محافظة صعدة المعقل الرئيسى للمتمردين شمالى اليمن.

وقالت مصادر عسكرية - حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - إن "طائرات التحالف شنت هذه الغارات على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثى، فى مناطق متفرقة من مديرية باقم"، موضحة أن الطيران قصف مبنى البنك المركزى فى صعدة، بعد أن حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية، واستهدف أيضا معسكر اللواء 72 فى مديرية الصفراء.

وأشارت مصادر، إلى أن الغارات تزامنت مع قصف مدفعى وصاروخى للتحالف على تجمعات ومواقع المتمردين، فى مديريتى غمر ورازح الحدوديتين فى صعدة، وفى سياق آخر، لقى 16 مسلحا من ميليشيات الحوثى مصرعهم، فيما أصيب 22 آخرون، جراء اشتباكات بين قوات المقاومة الوطنية والمتمردين على جبهة الساحل الغربى، خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر ميدانية، إن المعارك اندلعت بعد هجوم لميليشيات الحوثى من شمال وغرب موزع، ومن جنوب مفرق موزع غربى محافظة تعز، على مواقع قوات المقاومة الوطنية، مشيرة إلى تكبد الحوثيين خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد".


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