الأكاديمية العربية توقع اتفاقية تعاون مع "ARI" و"سما" للخدمات البترولية







الإسكندرية - هناء أبو العز

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون ثلاثية مع شركة ARI– اليونانية، وشركة سما للخدمات البترولية والبحرية، بمقر الأكاديمية في القرية الذكية.

واتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاقية على توريد شركة ARI، وشركة سما، أجهزة المحاكيات البحرية ببرنامج الأكاديمية البحري باليونان، بناءً على طلب الطرف اليوناني لرفع جودة التعليم ببرنامج الأكاديمية باليونان، وأسوة بالأكاديمية في الإسكندرية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية وتعزيز التعاون المشترك مع دولة اليونان ممثلة في جامعاتها وشركاتها الملاحية؛ للاستفادة من الإمكانيات المشتركة بين الجانبين وتطوير العلاقات مع الشركات الملاحية اليونانية من أجل تنمية فرص التدريب والتشغيل على ظهر السفن اليونانية امتدادا لتوقيع بروتوكول تعاون مابين الأكاديمية وكلية City Unity باليونان– التى تعد أحد أفضل الكليات الخاصة باليونان، بالإضافة إلى انتشارها ووجود فرع لها بقبرص.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن هذه الاتفاقية تأتي، اليوم، استمرارا لسلسلة الاتفاقيات مع والتعاون مع دولة اليونان وستمتد إلى قبرص حرصا من الأكاديمية على تقديم خدمات مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وانطلاقا من رغبتنا في تفعيل الشراكة وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع وتوفير فرص التدريب بكبرى شركات الملاحة في العالم.