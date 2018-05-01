الأقصر تشهد افتتاح الدورة التاسعة لمعرض الوادي للتقنيات الزراعية الحديثة







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض الوادى الدولى لتقنيات الزراعة الحديثة المقام بفندق شتايجنبرجر ويستمر المعرض حتى 3 مايو الجارى، وذلك بحضور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

وفي هذا الصدد أكد محمد بدر محافظ الأقصر، على أهمية معرض التقنيات الزراعية الحديثة حيث ينعش القطاع الزراعى بمحافظة الأقصر ومحافظات الصعيد الامر الذى يسهم فى توفير فرص عمل اكثر للعمالة الموسمية من المزارعين واصحاب شركات الاسمدة والمبيدات الزراعية، وتفقد أجنحة المعرض والشركات العارضة لمتابعة أحدث التقنيات التي يقومون بعرضها داخل مدينة الأقصر.

الإقبال فى اليوم الأول

وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالا كثيفا من مزارعى وتجار محافظات الصعيد، بالإضافة إلى العديد من الخبراء والمهتمين بالزراعة للتعرف على أبرز التقنيات والوسائل الفنية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين لنحو 15 ألف زائر، إضافة الى نحو 1400 تاجر من مختلف محافظات مصر كما يشهد المعرض تمثيلا اجنبيا لأكثر من دولة أجنبية وعربية.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن معرض التقنيات الزراعية الحديثة يشارك به هذا العام ما يزيد عن 102 شركة محلية ودولية ويشارك بالمعرض المزراعين من محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط ، بهدف أستعراض أحدث التقنيات والأساليب الزراعية المستخدمة وكذلك عرض الأسمدة والتقاوى والشتلات المنتجة حديثاً .

ندوات توعية للمزارعين

وأضاف خالد عبد الراضى، أنه على هامش المعرض تقام عدد من الندوات التوعوية للمزارعين بأساليب الزراعة وأستخدامات الأسمدة والتقاوى ، وكذلك يتم توقيع تعاقدات ما بين المزارعين والمنتجين والمصدريين لذلك يسعى المزارعين من كافة محافظات الصعيد للمشاركة فى هذا المعرض سنوياً.