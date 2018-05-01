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الثلاثاء، 01 مايو 2018 05:58 م
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استقالة مدير مستشفى فاقوس العام بالشرقية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 05:40 م
استقالة مدير مستشفى فاقوس العام بالشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
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قرر الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قبول اعتذر الدكتور أحمد حسن، مدير مستشفى فاقوس العام، عن منصبه بسبب ضغوط العمل وتكليف نائبه بتسيير الأعمال لحين تكليف مدير جديد.

كان وكيل الوزارة قام بجولة للمرور على المستشفى، ومتابعة التجهيزات النهائية لمبنى الطورائ تهميدا لافتتاحه خلال الأسابيع المقبلة .

و أكد هشام مسعود لـ "اليوم السابع"، أنه يعكف حاليا علي إعداد خطة  للارتقاء بالمنظومة الصحية وانتظام العمل والنوبتجية داخل المستشفيات لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزه للمرضى وكذلك الاستفادة من المبالغ المخصصة في الخطة الاستثمارية لمديرية الصحة وتحقيق أعلى نسبة تنفيذ للنهوض بمنظومة العمل وتجهيز المستشفيات من أجهزة طبية وخدمة علاجية بشكل يليق بالمواطن.

 


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