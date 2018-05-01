استعدادات شركة المياه والصرف بالأقصر لمواجهة التغيرات المناخية × 12 معلومة







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة عن استعداداتها لأخطار التغيرات المناخية، وذلك عقب تلقى غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، إخطارًا من هيئة الأرصاد الجوية يفيد بأن سرعة الرياح فى المحافظة بلغت 20 عقدة واتجاه الرياح تميل إلى شمالية غربية ـ الرؤية أفقية 500 متر، والظاهرة الجوية المصاحبة للرياح رمال مثارة والضغط يمل إلى الثبات عبارة عن 1006 هيكتوبسكال.

وناشدت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، المواطنين باتباع إجراءات السلامة والنصائح والإرشادات الواجب اتباعها أثناء حدوث العاصفة الترابية والتقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة، ومن أبرزها البقاء فى المنزل فى هذه الفترة وعدم اصطفاف السيارات أسفل الأشجار وبجوار اللافتات قدر الإمكان، وعدم اصطحاب الأطفال خارج المنزل وارتداء الكمامات.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع"، استعدادات شركة المياه فى معلومات للتغيرات المناخية التى حذرت منها الأرصاد الجوية بعد ظهور أول عاصفة ترابية بالمحافظة:-

1-التأكد على جاهزية وحدة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة

2-التأكد على جاهزية غرفة عمليات الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة عمل وحدة اللاسلكى بها

3-التأكد على جاهزية الاستعدادات الأمنية لجميع محطات المياه والصرف

4-تم رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لجميع محطات الصرف الصحى

5-التأكد من كفاءة التشغيل لجميع محطات الرفع داخل المحافظة مع متابعة عمل تفريغ مستمر لبياراتها

6-التأكد من عمل واستجابة مولدات الطوارئ للمحطات فى حالة انقطاع التيار الكهربائى

7-التأكد من جاهزية سيارات الكسح وسيارات الشفط وسيارات النافورى واتخاذ وضع الاستعداد لهما

8-تم المرور على شبكات الصرف الصحى للتأكد من جاهزيتها وعملها بشكل سليم

9-التأكد من جاهزية سيارات مياه الشرب فى حالة انقطاع المياه عن أى منطقة

10 تعمل إدارة الأزمات بالشركة على وضع المعدات الميكانيكية فى حالة الاستعداد الكامل

11- المعدات هى (22سيارة كسح - 3 شفاط - 2 سيارة ورشة - 7 لودر حفار - سيارة نقل كاملة - 2 سيارة نافورى - 7 سيارة مدمجة - سيارة قلاب - 2 ماكينة توليد كهرباء نقالى - 6 ماكينة رفع مياه - 20 مولد ديزل لمحطات المياه والصرف)

12- أهابت الشركة بالمواطنين التواصل فى حالات الطوارئ مع غرفة عمليات الخط الساخن على أرقام 125 - 0952282406 - 01147999752