استئناف حركة الملاحة النهرية بمحافظة أسوان بعد استقرار الأحوال الجوية







أسوان ندى سليم

أعادت شرطة المسطحات المائية، وإدارة النقل النهري بتوجيهات المهندس محمد الشربينى، تيسير حركة الملاحة النهرية بمحافظة أسوان وحتى محافظة الأقصر، مرة أخرى، بعد توقفها أمس الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة قدوم عاصفة ترابية ضربت المحافظة.

كانت حذرت هيئة النقل النهرى بأسوان، برئاسة المهندس عبد العظيم محمد، السفن والبواخر السياحية من مخالفة التعليمات، بشأن التوقف عن الإبحار، ونوهت بسحب التراخيص أو إيقاف أى باخرة تخالف ذلك عن العمل.

كان اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، قرر إنشاء مركز قيادة ميدانى فى موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة، بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف، لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالى.