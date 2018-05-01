video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استئناف حركة الملاحة النهرية بمحافظة أسوان بعد استقرار الأحوال الجوية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:27 م
استئناف حركة الملاحة النهرية بمحافظة أسوان بعد استقرار الأحوال الجوية اللواء مجدى حجازى محافظ اسوان


أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

أعادت شرطة المسطحات المائية، وإدارة النقل النهري بتوجيهات المهندس محمد الشربينى، تيسير حركة الملاحة النهرية بمحافظة أسوان وحتى محافظة الأقصر،  مرة أخرى، بعد توقفها أمس الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة قدوم عاصفة ترابية ضربت المحافظة. 

كانت حذرت هيئة النقل النهرى بأسوان، برئاسة المهندس عبد العظيم محمد، السفن والبواخر السياحية من مخالفة التعليمات، بشأن التوقف عن الإبحار، ونوهت بسحب التراخيص أو إيقاف أى باخرة تخالف ذلك عن العمل. 

كان اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، قرر إنشاء مركز قيادة ميدانى فى موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة، بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف، لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال إزالة الصخور بالحرم الجامعى بصحارى

اخبار مصر اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

العاصفة الترابية بأسوان




لا تفوتك
وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة