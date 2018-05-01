إعلان أسماء الفائزين فى مسابقة تيكنى 2018 للتكنولوجيا وريادة الأعمال







أسوان – عبد الله صلاح

فازت فريق "سولار إيوس" بالجائزة الأولى لريادة الأعمال فى مسابقة تيكنى 2018، والتى عقدت تصفياتها النهائية بمدينة أسوان، على هامش جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال، وشارك فيها أكثر من 100 فريق على مستوى المحافظات الثمانى التى شملتها الجولات وهى: طنطا، المنصورة، بورسعيد، السويس، أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان.

ومؤسس الفريق الفائز بالمركز الأول هى سهيلة موسى محمد؛ طالبة بالصف الثانى الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) بمحافظة الأقصر، والشركة تقوم على خط إنتاج لمكيف يعمل بالطاقة الشمسية، فى حجم صغير وبسعر بسيط وموفر للطاقة، وقالت سهيلة: أنها فى طور تسجيل براءة الاختراع، وعمل التجارب النهائية للمنتج، وتحلم أن تؤسس مصنعًا خاصًا لإنتاج هذا النوع من المكيفات.

وفاز بجائزة المركز الثانى فريق "إنقاذ" من محافظة المنصورة والمؤسس هو: د. جون فايز، وهو عبارة عن تطبيق يستخدمه المعرضون للحوادث للوصول لأسرع وأقرب الخدمات وبأسعار معقولة، لضمان السلامة وسرعة الوصول لأقرب نقطة إسعاف، ومنعًا للاستغلال والوقوع ضحايا الاستغلال.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب فريق "صنعلى"، من محافظة الغربية، ويتكون من المهندسين ضياء الدين محمد، ووائل جلال، وهو تطبيق إليكترونى لصيانة المصانع يسهم فى تقليل التكلفة المالية والجهد، حيث يجمع المصانع وموردى قطع الغيار، ما يتيح لأصحاب المصانع الوصول لقطع الغيار الأصلية بأقل سعر ووقت، ما يقلل من وقت الوصول لقطع الغيار، وتقليل الخسائر التى قد تنتج من توقف المصنع.

وشهدت التصفيات النهائية وصول عدد من الشركات القائمة على أفكار مبتكرة، تصدرت المركز الأول عن محافظتها، وهى: ــ ( دوانا) من السويس مصطفى من السويس المشروع عبارة عن موبايل ابليكشن يساعد المريض فى الوصول للدواء عن طريق موبايل ابليكشن يستخدمه المريض فى البحث عن الدواء ثم ايجاد الدواء المطلوب فى أقرب صيدلية لموقع المريض ثم طلب الدواء و توصيلة حتى المنزل فيحل مشكلة نقص المعروض من الدواء فى الصيدليات، عملنا نموذج للتطبيق على 10 صيدليات بالسويس، وفى أول فبراير 2019 سندشن تطبيق أكبر فى عدد كبير من الصيدليات فى مناطق مختلفة.

و(سنابل) من سوهاج هاجر متولى، وهو عبارة عن إنتاج سماد حيوى من المخلفات الزراعية، يسهم فى تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، ويقلل الانتاج، ويسهم فى تصدير المنتجات الحيوية، تقول هاجر أن المشروع يقلل من تكلفة استخدام الأسمدة بنسبة 47% ما يقلل تكلفة الإنتاج نحن نستورد 47% من القمح، فاكهة بـ6 مليارات جنيه، إنتاج السماد الحيوى.

و(جذور) محافظة أسيوط، ومؤسستها أميرة حمدى، وقد خرجت من حاضنة الأعمال همة التابعة لوحدة نقل التكنولوجيا بجامعة أسيوط، وهى متخصصة فى إنتاج العلف الحيوانى من المخلفات الزراعية، ما يخدم البيئة ويعظم القيمة الاقتصادية للمنتج الزراعى.

و(انجزنى): محافظة الاسماعيلية، ومؤسسها عماد محمد الجهلان، وهى منصة إليكترونية لتبادل السلع بين المنتجين والموردين، بهدف تطوير سوق المواد الخام والسلع الوسيطة وإتاحة أكبر فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ للأسواق المحلية، وبناء أول قاعدة بيانات على أسس المصداقية والثقة والتنافسية، كما تهدف إلى حصار الغش والاحتكار المنظم.

و(روبوجيكس) محافظة أسيوط، محمد كمال أسيوط، منصة لتعليم الروبوتكس فى صعيد مصر، تسهم فى نشر ثقافة الغبتكار والروبوتكس بين الأطفال، وتلاميذ المدارس المختلفة، وتوفير التدريب لتنمية مهارات هؤلاء.

و(تجديد) الأقصر، ومؤسسها محمد أمين، وتقدم خدمات تنظيف الخلايا الشمسية، التى تعانى من نقص فى كفاءة هذه الخلايا نتيجة تراكم الاتربة والتأثر بالعوامل المناخية، حيث تنظف الخلايا دون استخدام المياه، عن طريق ريبوت يتحرك بكونترول موبايل.

و(توريزما) محافظة أسوان مؤسستها ابتسام محمود حسن، وتهدف لتنمية السياحة فى أسوان ومصر، عبر منصة إلكترونية، تعرض كل المزارات السياحية فى الأقصر وأسوان، ومن خلالها يختار السائح ما يريده، حيث يحجز رحلة الطيران والفندق و كل ما يحتاجه، ما يوفر الوقت والجهد، كما نوفر مرشد سياحى وتنظيم جولات ورحلات للمجموعات.



إحدى-المتسابقات



إحدى-المتسابقات-بجولات-تيكنى



الفائزون-بالمراكز-الأولى