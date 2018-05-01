إزالة 161 حالة تعدٍ على حرم الطريق العام بالطريق الزراعى شرق الاسكندرية

إزالة 161 حالة تعدٍ على حرم الطريق العام بالطريق الزراعى شرق الاسكندريةالثلاثاء، 01 مايو 2018 08:45 م
جانب من الازالة
إضافة تعليق
شن حي شرق الإسكندرية، برئاسة اللواء وحيد رضوان حملات متعددة لازالة التعديات على حرم الطريق العام بالطريق الزراعى السريع خلال شهر إبريل لعام 2018.
وأشار حى شرق، فى بيان صادر منذ قليل، إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تنفيذ 161 حالة تعدٍ، حيث تنوعت أساليب التعدى من غرف عبارة عن مباني ومكاتب وجمالونات وأسقف وأعمدة خرسانية وأسوار من الطوب والحديد تم ازالتها بالكامل يأتى ذلك استمرار لبسط هيبة الدولة وتنفيذ القانون وردع جميع المخالفين.
إضافة تعليق
بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء
"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة