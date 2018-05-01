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الثلاثاء، 01 مايو 2018 09:43 م
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إزالة 161 حالة تعدٍ على حرم الطريق العام بالطريق الزراعى شرق الاسكندرية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 08:45 م
إزالة 161 حالة تعدٍ على حرم الطريق العام بالطريق الزراعى شرق الاسكندرية جانب من الازالة


الاسكندرية جاكلين منير
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شن حي شرق الإسكندرية، برئاسة اللواء وحيد رضوان حملات متعددة لازالة التعديات على حرم الطريق العام بالطريق الزراعى السريع خلال شهر إبريل لعام 2018.

 

وأشار حى شرق، فى بيان صادر منذ قليل، إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تنفيذ 161 حالة تعدٍ، حيث تنوعت أساليب التعدى من غرف عبارة عن مباني ومكاتب وجمالونات وأسقف وأعمدة خرسانية وأسوار من الطوب والحديد تم ازالتها بالكامل يأتى ذلك استمرار لبسط هيبة الدولة وتنفيذ القانون وردع جميع المخالفين.

 

 

 


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