أهالى بالفيوم يضبطون سيدة تحاول التخلص من رضيعها لإنجابه من زواج عرفى







الفيوم - رباب الجالى

ضبط أهالى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، سيدة كانت تحاول التخلص من طفلها الرضيع، بوضعه فى أرض زراعية بصحبة والدها، لإنجابها له من زواج عرفى، وتم تسلميها لرجال الشرطة.

قال أحمد السنى، أحد أبناء مركز سنورس، إن أحد المواطنين كان يجلس أمام منزله بقرية جرفس، فوجئ برجل وسيدة، يتوجهان إلى المزارع، وفوجئ بطفل رضيع على الأرض، فاستغاث بالأهالى، والذين ضبطوا الرجل والسيدة، وأنكرا علاقتهما بالطفل، واتصلوا بالشرطة، والتى ألقت القبض عليهما، وحرر محضرا برقم 9323 لسنة 2018 إدارى سنورس.

وأضاف السنى، أنه اتضح للأهالى أن الرجل والد السيدة، وأن السيدة متزوجة، وزوجها تركها، وأنها تزوجت عرفيا بآخر، وأسفر الزواج عن هذا الطفل، وأنهم من حى الصوفى بمدينة الفيوم.