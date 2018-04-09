video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

25 صورة توضح مظاهر الاحتفال بشم النسيم فى بورسعيد

الإثنين، 09 أبريل 2018 05:10 م
25 صورة توضح مظاهر الاحتفال بشم النسيم فى بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق

احتفل الآلاف من أهالى بورسعيد والمغتربين عنها، اليوم الإثنين، بيوم شم النسيم، بطرق عديدة فى أماكن تجمعات مختلفة بشتى أحياء المحافظة.
 
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، صوراً توضح مظاهر الاحتفال من الشاطئ والحدائق والمتنزهات، والتى تباينت فيها المشاهد بين الأطفال والشباب وكبار السن، وحرص الجميع على تناول وجبة "الفسيخ" وسط هذه الأجواء الاحتفالية .
 
وتعددت مظاهر الاحتفال بين أطفال يلعبون الكرة، وآخرون يقودون الدراجات بالحدائق، شباب يسبحون فى مياه البحر، كبار سن يستمتعون بالجو المعتدل، وآباء وأمهات يساعدون صغارهم فى ممارسة الألعاب المختلفة .
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. 45 مُنقذا لتأمين المصطافين على شاطئ بورسعيد

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

شم النسيم




لا تفوتك
صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة