25 صورة توضح مظاهر الاحتفال بشم النسيم فى بورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

احتفل الآلاف من أهالى بورسعيد والمغتربين عنها، اليوم الإثنين، بيوم شم النسيم، بطرق عديدة فى أماكن تجمعات مختلفة بشتى أحياء المحافظة.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، صوراً توضح مظاهر الاحتفال من الشاطئ والحدائق والمتنزهات، والتى تباينت فيها المشاهد بين الأطفال والشباب وكبار السن، وحرص الجميع على تناول وجبة "الفسيخ" وسط هذه الأجواء الاحتفالية .

وتعددت مظاهر الاحتفال بين أطفال يلعبون الكرة، وآخرون يقودون الدراجات بالحدائق، شباب يسبحون فى مياه البحر، كبار سن يستمتعون بالجو المعتدل، وآباء وأمهات يساعدون صغارهم فى ممارسة الألعاب المختلفة .