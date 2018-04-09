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الإثنين، 09 أبريل 2018 05:05 م
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وصول و سفر 3228 راكب و معتمر و تداول 534 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:44 م
وصول و سفر 3228 راكب و معتمر و تداول 534 شاحنة بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية


جنوب سيناء فايزة مرسال
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال السفينة OLiva وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا و ثلاث سفن اخرى وهى الرياض ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 432 راكب و 136 شاحنة بضائع و9 شاحنة عفش ركاب و24 سيارة كما تغادر السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 242 راكب و 59 شاحنة بضائع و6سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة النوى اكسبريس و على متنها 53 شاحنة و غادرت العبارتين عمان و محبة و على متنهم 1338 معتمر على الخط الملاحى سفاجا / ينبع و ثلاث سفن اخرى وهى الرياض ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 373 راكب و 157 شاحنة بضائع و 16 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 843 راكب منهم 43 معتمر و تداول 120 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 161 راكب و 8 براد و 7 تريلا و 1 سيارة كما تغادر السفينة سينا و على متنها 42 راكب و 21 براد و 21 تريلا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 294راكب منهم 43 معتمر و 1 باص عمرة و 3 براد و 10 تريلا و 2 باص جيت فيما غادرت السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 346 راكب و 34 براد و 16 تريلا و 2 باص جيت.

 

 

 


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