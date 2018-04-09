وصول و سفر 3228 راكب و معتمر و تداول 534 شاحنة بموانىء البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال السفينة OLiva وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا و ثلاث سفن اخرى وهى الرياض ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 432 راكب و 136 شاحنة بضائع و9 شاحنة عفش ركاب و24 سيارة كما تغادر السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 242 راكب و 59 شاحنة بضائع و6سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة النوى اكسبريس و على متنها 53 شاحنة و غادرت العبارتين عمان و محبة و على متنهم 1338 معتمر على الخط الملاحى سفاجا / ينبع و ثلاث سفن اخرى وهى الرياض ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 373 راكب و 157 شاحنة بضائع و 16 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 843 راكب منهم 43 معتمر و تداول 120 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 161 راكب و 8 براد و 7 تريلا و 1 سيارة كما تغادر السفينة سينا و على متنها 42 راكب و 21 براد و 21 تريلا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 294راكب منهم 43 معتمر و 1 باص عمرة و 3 براد و 10 تريلا و 2 باص جيت فيما غادرت السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 346 راكب و 34 براد و 16 تريلا و 2 باص جيت.