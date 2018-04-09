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مقتل عراقى وإصابة آخر بنيران القوات الإيرانية على الشريط الحدودى

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:19 م
مقتل عراقى وإصابة آخر بنيران القوات الإيرانية على الشريط الحدودى الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أعلن قائم مقام قضاء كلار فى محافظة السليمانية العراقية شهاب أحمد، اليوم الاثنين، مقتل مدنى وإصابة آخر بنيران القوات الإيرانية على الشريط الحدودى جنوب المحافظة.

وقال أحمد، فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن "شخصا قتل وأصيب آخر بنيران القوات الإيرانية فى ناحية الميدان فى قضاء كلار جنوب السليمانية قرب الحدود الإيرانية"، موضحا أن القتيل كان فى رحلة صيد مع أصدقائه فى تلك المنطقة.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية نقلت جثمان القتيل والشخص المصاب إلى مستشفى بمدينة (سربيل زهاو) على الحدودية الإيرانية، مؤكدا أن الاتصالات جارية حاليا لاستلام جثمان القتيل وهو من أهالى قضاء كلار.

 


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