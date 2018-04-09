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الإثنين، 09 أبريل 2018 02:27 ص
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مراقبة الأغذية بسوهاج تضبط 120 كيلو أغذية غير صالحة داخل مقهى.. صور

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:18 ص
مراقبة الأغذية بسوهاج تضبط 120 كيلو أغذية غير صالحة داخل مقهى.. صور ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى


سوهاج محمود مقبول
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تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج من ضبط 120 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد الكافيهات الكبرى بشارع الكورنيش الشرقى وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم وتشديد الرقابة على الأسواق.

جاءت الحملة بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التى تقدم الوجبات السريعة من أجل الحفاظ على صحة المواطن وعدم تعرضه لأى أخطار صحية.

تم تشكيل حملة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطرى ضمت فى عضويتها محمد حسن على مراقب الأغذية بإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وإيهاب أحمد صابر محمد عبدالحميد على مفتشى أغذية مكتب مراقبة الأغذية بسوهاج وبمتابعة من الدكتور جمال قريشى وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

تم التنسيق مع إدارة مباحث التموين برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة لتأمين الحملة وتم ضبط إجمالى زنة 120 كيلو مصنعات لحوم وأغذية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد الكافيهات الكبرى بشارع كورنيش النيل الشرقى وحرر بذلك محضر جنحة رقم 81 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان سوهاج وتم عرض المتهم مع المحضر على النيابة العامة لإستكمال التحقيقات ومازالت الحملات التفتيشية مستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (1)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (2)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (3)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (4)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (5)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (6)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (7)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (8)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (9)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (10)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (11)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (12)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (13)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (14)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (15)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (16)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (17)
 

 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى (18)
 

 


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