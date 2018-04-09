محافظ مطروح: 70% إشغال سياحى خلال موسم أعياد الربيع (صور)







مطروح - حسن مشالى

قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن نسبة الإشغال فى الفنادق والقرى السياحية بالمحافظة وصلت لـ70% خلال أعياد الربيع، موزعة على القرى السياحية والفنادق والمصايف والشقق المفروشة والشاليهات الخاصة ورحلات اليوم الواحد.

ووجه اللواء علاء أبو زيد، إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، بالتنسيق مع مجلس المدينة، بمتابعة توفير كل الخدمات لزائرى المحافظة والمصطافين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لظهور مطروح بالشكل اللائق سياحيا.

وأشار محافظ مطروح فى بيان صادر عن المحافظة اليوم الاثنين، إلى تميز مطروح بين باقى محافظات الجمهورية بالاستقرار الأمنى، بفضل وعى أبنائها، ما يجعلها من المقاصد السياحية المهمة فى مصر، إضافة لوجود عدد من المقومات والتنوع السياحى اللذين تتميز بهما عن باقى المحافظات، مثل سياحة السفارى والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية.