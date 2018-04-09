محافظ دمياط: ضبط 90 كيلو فسيخ وأسماك غير صالحة برأس البر







دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،أنه تم التأكد من توافر جميع السلع التموينية بمدينة رأس البر.

كما تم عمل حملات على الأسواق للتأكد من جودة وصلاحية جميع المنتجات والتى أسفرت عن ضبط 90 كيلو جرام من الفسيخ،والأسماك المجمدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وعلى جانب آخر أوضح المحافظ فى بيان،أنه تم دعم مستشفى رأس البر المركزى بـ 4 أطباء من خارج المستشفى ليصبح إجمالى الاطباء بالمستشفى 20 طبيبا ، وذلك لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للزائرين.