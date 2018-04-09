محافظ القليوبية يستجيب لعجوز استنجدت به ويوفر مكان لها بدار المسنين

محافظ القليوبية يستجيب لعجوز استنجدت به ويوفر مكان لها بدار المسنينالإثنين، 09 أبريل 2018 06:49 م
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
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استنجدت سيدة تدعى "هيام. ع.ي"، سيدة عجوز تبلغ من العمر 70 سنة، ومقيمة بمدينة بنها بمحافظ االقليوبية باللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية من أجل توفير مكان لها بدار المسنين، أثناء جولته بنادى بنها الرياضى اليوم لمشاركة المواطنين احتفالات شم النسيم.
وعلي الفور استجاب المحافظ لبكاء السيدة المسنة واتصل بوكيل وزارة التضامن صفاء طنطاوى، وطلب منها توفير مكان لهذه السيدة فى دار المسنين.
وأوضحت هيام"، أن لديها من الأبناء 6 فتيات وجميعهم متزوجين، إنها تعيش عند ابنتها المتزوجة بعد وفاة زوجها.
وأضافت هيام، أنها توجهت منذ عام لدار المسنين بمدينة بنها لقبولها فى الدار إلا أن المسئولين رفضوا استقبالها لعدم وجود أماكن لاستقبال نزل جدد وتم إدراج اسمها لحين توفير مكان لها.
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