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الإثنين، 09 أبريل 2018 03:33 م
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محافظ البحرالاحمر يتفقد شواطئ الغردقة العامة لتهنئة المواطنين بأعياد الربيع

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:32 م
محافظ البحرالاحمر يتفقد شواطئ الغردقة العامة لتهنئة المواطنين بأعياد الربيع محافظ البحر الاحمر يتفقد الشواطئ فى شم النسيم


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر، ظهر اليوم ، عدد من شواطئ الغردقة العامة لمتابعة احتفالات شم النسيم ،وعمليات التأمين وتمركزات الاسعاف، وكذلك لتهنئة المواطنين بإعياد الربيع .
 
بدأ المحافظ جولته بشاطئ عام رقم 5 و 4 ثم النادى الإجتماعى بالغردقة، وخلال جولته هنأ المحافظ للمواطنين بأعياد الربيع وحرص المواطنين علي التقاط الصور التذكاريه مع المحافظ اثناء جولته.
 
رافق المحافظ خلال جولته الدكتوره نجلاء شطا وكيل وزارة الصحه، واللواء عصام الليثي سكرتير مساعد المحافظ ، وبعض القيادات الامنيه والتنفيذيه بالمحافظة.
 
محافظ البحر الاحمر يتفقد الشواطئ فى شم النسيم
محافظ البحر الاحمر يتفقد الشواطئ فى شم النسيم

محافظ البحر الاحمر يتفقد الشواطئ فى شم النسيم
محافظ البحر الاحمر يتفقد الشواطئ فى شم النسيم

محافظ البحر الاحمر يتفقد الشواطئ فى شم النسيم
محافظ البحر الاحمر يتفقد الشواطئ فى شم النسيم

محافظ البحر الاحمر يتفقد الشواطئ فى شم النسيم
محافظ البحر الاحمر يتفقد الشواطئ فى شم النسيم
 

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