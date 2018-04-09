قتيلان إيرانيان فى قصف قاعدة جوية سورية أمس







رويترز

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن إيرانيين قتلا فى قصف قاعدة جوية سورية أمس الأحد.

وذكرت الوكالة اليوم الاثنين إن "سيد عمار موسوى وأكبر ظافر جنتي" قتلا فى الضربة الجوية التى "نفذتها مقاتلات النظام الصهيوني".