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الإثنين، 09 أبريل 2018 03:41 م
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قتيلان إيرانيان فى قصف قاعدة جوية سورية أمس

الإثنين، 09 أبريل 2018 03:19 م
قتيلان إيرانيان فى قصف قاعدة جوية سورية أمس سوريا - أرشيفية


رويترز
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قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن إيرانيين قتلا فى قصف قاعدة جوية سورية أمس الأحد.

وذكرت الوكالة اليوم الاثنين إن "سيد عمار موسوى وأكبر ظافر جنتي" قتلا فى الضربة الجوية التى "نفذتها مقاتلات النظام الصهيوني".

 

 

 


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