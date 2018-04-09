قتيلان إيرانيان فى قصف قاعدة جوية سورية أمس

قتيلان إيرانيان فى قصف قاعدة جوية سورية أمسالإثنين، 09 أبريل 2018 03:19 م
سوريا - أرشيفية
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قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن إيرانيين قتلا فى قصف قاعدة جوية سورية أمس الأحد.
وذكرت الوكالة اليوم الاثنين إن "سيد عمار موسوى وأكبر ظافر جنتي" قتلا فى الضربة الجوية التى "نفذتها مقاتلات النظام الصهيوني".
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