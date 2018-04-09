فيديو وصور.. مسابقات رياضية وترفيهية على شواطئ مطروح احتفالا بأعياد شم النسيم







مطروح – حسن مشال

نظمت إدارة السياحة والمصايف بمطروح، احتفالات ومسابقات رياضية وترفيهية بشاطئ الإليزيه بمدينة مرسى مطروح، احتفالا بأعياد شم النسيم تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح.

واستقبلت شواطئ محافظة مطروح والساحل الشمالى، آلاف المواطنين الذين توافدوا من مختلف المحافظات لقضاء عطلة أعياد الربيع، فى ظل اعتدال حالة الطقس.

وأكدت صباح توفيق، مدير إدارة السياحة والمصايف بمطروح، أن شاطئ الإليزيه شهد إقبالا كبيراً من المواطنين، للاستمتاع بالاحتفالية التى تم تنظيمها بتوجيهات محافظ مطروح، مضيفة بأنه تم إعداد برامج ترفيهية ورياضية لتحقيق المتعة فى جو من السعادة لرواد الشواطئ.

وأوضحت أن المسابقات تنوعت بين مسابقات غنائية وعلمية، وشد الحبل ولعبة الكراسى الموسيقية، كما تم توزيع الجوائز على الفائزين بتلك المسابقات.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه وجه بفتح الشواطئ والحدائق العامة مجانا، خلال أعياد شم النسيم، كما كلفت إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، بتقديم برامج ترفيهية ومسابقات رياضية للمواطنين، بشاطئ الإليزية لإسعاد أبناء المحافظة وزائريها.

وأضاف أنه تم تجهيز جميع الشواطئ لاستقبال روادها، برفع كفاءتها من الحمامات وغربلة رمال الشواطئ وتمشيطها وتسويتها ومراجعة الأدشاش وتوفير المياه بها، مع توافر أعداد مناسبة من الغطاسين بكل شاطئ حسب كثافته، وتفرغهم لمراقبة البحر وحماية المصطافين، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى، مع وجود نقاط ثابتة للشرطة بالشواطئ والمناطق الأكثر كثافة وتحديد علامات وإشارات لعوامات الأمان داخل البحر.



مسابقات رياضية وترفيهية على شواطئ مطروح



توافد المواطنين على شواطئ مطروح خلال أعياد الربيع



محافظة مطروح تنسم مسابقات ترفيهية بالشواطئ



توزيع الجوائز على المتسابقين بشواطئ مطروح



مدير الشواطئ والمصايف بمطروح تسلم الجوائز للمتسابقين



اقبال من الأهالى على شواطئ مطروح ومشاركتهم فى المسابقات