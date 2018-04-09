فيديو وصور.. أهالى العريش يتوافدون على الشواطئ للاحتفال بشم النسيم







شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت الأسر والشباب فى مدينة العريش التدفق على الشاطئ بأعداد كبيرة للاحتفال بيوم شم النسيم، وبدأت أعداد أخرى من الأسر بعد ظهر اليوم الوصول للشاطئ وإقامة حفلات شواء لحوم، وأسماك.

كما أقام عدد من الشباب حفلات للأطفال رواد الشاطئ بمنطقة الخلفاء الراشدين، خلالها شارك الشباب الأطفال فرحة الاحتفال بشم النسيم بألعاب مائية، وتلوين وإطلاق الطائرات الورقية فى سماء الشاطئ.

وأكدت الأسر السيناوية أن شاطئ العريش هو المتنفس الوحيد لهم للاحتفال بيوم شم النسيم وأن الحدائق العامة لا تصلح للاحتفال لعدم جاهزيتها.

وأكد مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، أنه حتى ساعات الظهر لم يتم تلقى أى بلاغات بوجود حوادث أو حالات غرق، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تتابع أولا بأول احتفالات الأهالى بيوم شم النسيم على امتداد شاطئ العريش وشاطئ الرواق ورمانة ببئر العبد.















































