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عصابة "حمد وموزة" القطرية.. ذرية الفوضى والخراب فى الأرض (فيديو)

الإثنين، 09 أبريل 2018 08:32 م
عصابة "حمد وموزة" القطرية.. ذرية الفوضى والخراب فى الأرض (فيديو) الشيخة موزة


كتب مؤمن مختار
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كشفت وثائق "قطريليكس"، عن فضيحة ذرية "حمد بن خليفة" وزوجته "موزة" التي شكلت عصابة متكاملة الأركان يعرف كل فرد فيها دوره فى بث الفوضى والخراب والاستيلاء على الأموال.

 

ووفقا للوثائق، انتهجت العصابة درب أبيهم فى ارتكاب الجرائم التى لطخت اسم الأسرة إلى الأبد بالعار والخزى.

 

ووصفت الوثائق ذرية "حمد وموزة" بـ"أبناء العار"، وهم "تميم، وجوعان، ومحمد، والمياسة، وهند" أذرع أبيهم فى جرائم الخزى ودعم الإرهاب وسرقة أموال الشعب القطرى.


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