عصابة "حمد وموزة" القطرية.. ذرية الفوضى والخراب فى الأرض (فيديو)الإثنين، 09 أبريل 2018 08:32 م
الشيخة موزة
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ذرية #حمد و #موزة.. أبناء العار#تميم و #جوعان و #محمد و #المياسة و #هند أذرع أبيهم في جرائم الخزي ودعم الإرهاب وسرقة أموال الشعب القطري #قطريليكس#قطر_تنتحر#قطر_تمول_الإرهاب#قطر_عراب_الفوضى#الدوحة_المفضوحة#كفى_يا_قطر#قطر_دويلة_الغدر_والخيانة pic.twitter.com/gN28YEFvC4— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) April 6, 2018
كشفت وثائق "قطريليكس"، عن فضيحة ذرية "حمد بن خليفة" وزوجته "موزة" التي شكلت عصابة متكاملة الأركان يعرف كل فرد فيها دوره فى بث الفوضى والخراب والاستيلاء على الأموال.
ووفقا للوثائق، انتهجت العصابة درب أبيهم فى ارتكاب الجرائم التى لطخت اسم الأسرة إلى الأبد بالعار والخزى.
ووصفت الوثائق ذرية "حمد وموزة" بـ"أبناء العار"، وهم "تميم، وجوعان، ومحمد، والمياسة، وهند" أذرع أبيهم فى جرائم الخزى ودعم الإرهاب وسرقة أموال الشعب القطرى.
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