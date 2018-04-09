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عرض مسرحية "الخوف" على مسرح عبد المنعم جابر الأربعاء المقبل

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:39 م
عرض مسرحية "الخوف" على مسرح عبد المنعم جابر الأربعاء المقبل عرض مسرحى - أرشيفية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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يستضيف مسرح عبد المنعم جابر، يوم الأربعاء المقبل، عرض مسرحية الخوف، التى تضم باقة من نجوم الشباب وخريجى ورشة إعداد الممثل.

والعرض يضم نخبة من نجوم التليفزيون والسينما منهم الفنان محسن صبرى وياسر الزنكلونى ورشا سامى والفنان ياسر لطفى، ومجموعة مميزة من فنانى الإسكندرية، ومنهم يسرى عزيز وسمير قنديل وأسماء عصام ومجموعة مواهب من الأطفال نتاج ورشة إعداد الممثل التى قدمها المخرج فادى ساويرس، ومنهم ياسمين أيمن ومصطفى السعيد مجدى وأحمد أسامة وهدى ويارا.

ويتحدث العرض عن الخوف من كل شىء فى حياتنا اليومية، وهو الخوف من الشيطان الذى يحاول دائما جاهدا إغواء النفس البشرية للوقوع فى الأخطاء ويؤدى بنا فى النهاية إلى الانهيار والضياع.

ويجسد الخوف فى ثلاث قصص منفصلة "مينودراما الخوف وديو دراما الرسام وتريو دراما الموظف"، والعرض من تأليف وإخراج الفنان فادى ساويرس وهو فنان متعدد المواهب وهو خريج فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج وشاعر عامية ويعزف على العديد من الآلات الموسيقية وله مدرسته الخاصة فى الإخراج المعتمدة على إظهار كل شخص فى فريق عمله بأفضل صورة تساعد على إخراج النص المسرحى بالشكل المناسب للجميع.


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