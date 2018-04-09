ظهور نادر للرئيس الجزائرى لتدشين مسجد ومحطة مترو







الجزائر (أ ف ب)

شارك الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الاثنين، فى تدشين مسجد ومحطة مترو فى وسط العاصمة الجزائرية، حسب ما ظهر فى صور بثها التلفزيون الحكومى.

وأزاح بوتفليقة (81 سنة) وهو على كرسى متحرك، الستار عن لوحة التدشين لمسجد كتشاوة الذى أعيد فتحه بعد 3 سنوات من إشغال الترميم بتمويل من الحكومة التركية قيمته 7 ملايين يورو.

وحيا الرئيس الجزائرى حشدا من الجزائريين تجمعوا فى ساحة الشهداء المقابلة للمسجد الذى يعد إرثا حضاريا من العهد العثمانى، قبل أن يحوله المستعمر الفرنسى إلى كاتدرائية.

وافتتح بوتفليقة محطة مترو ساحة الشهداء بحى القصة السفلى العتيق، قبل أن يتوجه إلى حى عين النعجة بالضاحية الشرقية، وهما تمديدان جديدان لخط مترو الجزائر.