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طائرات من شرق الفرات تقصف مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:09 م
طائرات من شرق الفرات تقصف مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية الوضع فى سوريا


كتب محمد شعلان
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قصفت طائرات من شرق الفرات مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وذلك وفق ما قالت مصادر إعلامية.

 


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