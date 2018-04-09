طائرات من شرق الفرات تقصف مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية

طائرات من شرق الفرات تقصف مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة الحكومة السوريةالإثنين، 09 أبريل 2018 04:09 م
الوضع فى سوريا
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قصفت طائرات من شرق الفرات مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وذلك وفق ما قالت مصادر إعلامية.
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